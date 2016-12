Game Report on Greensboro Day School-Oldsmar Christian Boys Basketball:Bengals bounce OCS and will face Gray Collegiate on Friday

Greensboro Day School 66, Oldsmar Christian School 24 at Chick-fil-A Classic in Columbia, South Carolina

Friday at the Chick-fil-A Classic:2:00 PM Main Gym Greensboro Day(16-1) vs. Gray Collegiate

Official Basketball Box Score — Game Totals — Final Statistics

Oldsmar Christian School vs Greensboro Day School

12/22/16 4:55 PM at 2016 Chick-fil-A Classic (Columbia, SC)

Oldsmar Christian School 24 • 7-3

Total 3-Ptr Rebounds

## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Min

20 DURR, Michael f 3-4 0-0 0-0 2 1 3 1 6 0 1 0 0 18

00 WEAVER, Elijah g 2-7 1-4 0-0 0 4 4 3 5 0 3 0 2 28

01 SMITH, Jhahkeem g 1-9 1-5 1-2 2 0 2 2 4 1 5 1 0 22

02 MITCHELL, D.J. g 1-9 0-2 0-0 0 3 3 3 2 0 1 0 0 23

05 SHAKOOR, Akeil g 1-3 0-2 0-0 0 3 3 3 2 1 2 0 0 14

03 PERCY, Tavian 1-4 1-4 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11

04 FISHER, Stefon 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 10

10 JENKINS, Isiah 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 11

11 ROYAL, William 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

15 O’GUINN, Alex 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 7

23 BERRY, Matthew 1-5 0-1 0-0 3 2 5 4 2 0 1 0 0 12

24 ROMERO, Jose 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Team 1 0 1 1

Totals 10-46 3-20 1-2 8 18 26 19 24 2 17 2 2 160

FG % 1st Half: 7-22 31.8%

3FG % 1st Half: 2-10 20.0%

FT % 1st Half: 1-2 50.0%

2nd half: 3-24 12.5%

2nd half: 1-10 10.0%

2nd half: 0-0 0.0%

Game: 10-46 21.7%

Game: 3-20 15.0%

Game: 1-2 50.0%

Deadball

Rebounds

2

Greensboro Day School 66 • 16-1

Total 3-Ptr Rebounds ## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF TP A TO Blk Stl Min 02 SMITH, Solomon f 7-11 0-2 0-3 2 3 5 2 14 1 2 0 1 22 04 MOORMAN, JP f 3-8 1-2 3-4 0 5 5 2 10 0 0 0 1 22 01 DILLARD, Will g 3-4 0-0 2-2 3 4 7 0 8 3 2 0 1 22 03 NEWMAN, John g 5-8 1-1 0-1 2 4 6 1 11 0 1 0 1 28 12 PERKINS, Jordan g 1-5 1-1 1-2 1 1 2 2 4 4 4 0 0 26 05 LANDRY, Pearce 1-5 1-5 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 11 10 MICHAEL, Alex 3-4 1-2 0-0 0 5 5 0 7 3 1 0 2 15 11 POWELL, Thomas 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 LANDRY, Robert 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 PIERCE, Cason 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 21 INGE, Austin 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33 AKIN, Harrison 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35 LOVELACE, Adam 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 2 42 FOWLER, Mike 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 50 CALHOUN, Adam 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1

Team 0 1 1

Totals 26-48 6-14 8-14 8 27 35 7 66 14 10 1 6 160

FG % 1st Half: 12-26 46.2%

3FG % 1st Half: 2-9 22.2%

FT % 1st Half: 3-7 42.9%

2nd half: 14-22 63.6%

2nd half: 4-5 80.0%

2nd half: 5-7 71.4%

Game: 26-48 54.2%

Game: 6-14 42.9%

Game: 8-14 57.1%

Deadball

Rebounds

2

Officials:

Technical fouls: Oldsmar Christian School-DURR, Michael. Greensboro Day

School-MOORMAN, JP.

Attendance:

2016 Chick-fil-A Classic at Richland Northeast High School (Columbia, SC)

Game #18: Oldsmar Christian (FL) vs. Greensboro Day (NC)

Score by periods 1st 2nd Total Oldsmar Christian School 17 7 24 Greensboro Day School 29 37 66

In Off 2nd Fast

Points Paint T/O Chance Break Bench

OLDSMA 8 0 0 3 5

GREENS 32 25 8 11 19